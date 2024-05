Bruciano le colline di Pezzolo, Vdf domano le fiamme dopo un lungo intervento FOTO

L'incendio si era rapidamente propagata a causa del forte vento

MESSINA – Oggi intorno alle 13 i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina sono intervenuti per contrastare un vasto incendio boschivo sulle colline di Pezzolo. Le fiamme si sono propagate rapidamente a causa del forte vento. La prima squadra giunta tempestivamente sul posto, con autopompa serbatoio (Aps) Pick-Up e Modulo boschivo, ha richiesto il supporto dell’autobotte pompa (Abp). Dopo parecchio ore di impegnativo lavoro, il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto alla totale estinzione delle fiamme, a cui è seguita la bonifica e la messa in sicurezza del sito. Le squadre hanno fatto rientro in sede centrale intorno alle ore 19.