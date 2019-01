Buche pericolose nella strada dalla Panoramica a Granatari

Pericolose buche nella strada che porta dalla Panoramica a Granatari. Un residente della zona segnala i gravi pericoli a cui vanno incontro gli automobilisti, soprattutto per una buca particolarmente profonda che per essere evitata costringe l'automobilista a portarsi al centro della strada, con grave pericolo di scontro con veicoli della corsia opposta.

S chiede un intervento urgente per prevenire incidenti con serie conseguenze fra le auto.