Buon bottino di medaglie per i nuotatori messinesi al Meeting d'Estate - Tempostretto

Da Catania gli atleti di UniMe, Power Team e Ulysse tornano con 3 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Presente pure la Waterpolo Messina che non ottiene piazzamenti a podio

CATANIA – La città etnea ha ospitato l’XI Meeting d’Estate, seconda tappa Sicilia Orientale, che precede i campionati regionali di luglio. La competizione è stata l’occasione per testare la propria condizione e soprattutto per cercare di ottenere qualche crono che permetta di strappare dei pass per i campionati nazionali che seguiranno.

Sugli scudi l’UniMe con tre atleti a medaglia. Giorgia Iaria, 1 oro e 3 argenti; Antonio Bavastrelli e Davide Granata, per entrambi 1 oro e 1 bronzo. Buone performance anche dalla coppia “powertina” Grifò e Sidoti. Gianmarco porta a casa 1 argento e 1 bronzo, come Riccardo, entrambi salgono sullo stesso podio nei 50 dorso Assoluti. L’Ulysse presente nel medagliere con Gabriele Molonia che conquista il bronzo nei 400 stile nella categoria Ragazzi.

Presente anche Angelo Di Pietro della Waterpolo Messina, l’atleta gareggiava nella categoria Ragazzi ma non ha raggiunto piazzamenti sul podio. A riposo invece la Swimblu che ha preservato i suoi atleti in vista degli impegni futuri.

Atleti messinesi a podio

Sul gradino più alto del podio salgono gli atleti dell’UniMe Giorgia Iaria, Davide Granata e Antonio Bavastrelli. La prima vince i 200 farfalla Assoluti col tempo di 2’24″13. Davide Granata si impone nei 200 farfalla categoria Ragazzi col crono di 2’15″07. Bavastrelli invece fa sua la gara dei 400 stile chiudendo tra gli Assoluti col tempo di 4’09″64.

Pioggia di secondi posti che coinvolgono anche gli atleti della Power Team Messina, Riccardo Sidoti ferma nei 50 dorso Assoluti il tempo su 28″31, il compagno Gianmarco Grifò conquista la piazza d’onore nei 100 stile Assoluti in 53″50. Tre medaglie d’argento per Giorgia Iaria (UniMe) nella categoria Assoluti nei 100 farfalla (1’04″13), 50 stile (28″27) e 50 farfalla (29″22).

Sul gradino più basso del podio a segno anche un nuotatore dell’Ulysse Gabriele Molonia che chiude nei 400 stile Ragazzi in 4’24″54. Per l’Unime Granata tra i Ragazzi è di bronzo nei 100 farfalla con un tempo di 59″67 e stesso piazzamento per Bavastrelli nei 200 farfalla Assoluti in 2’15″70. Chiudono le medaglie di bronzo di Grifò per la Power Team Messina nei 50 dorso assoluti in 28″67 e nei 50 stile nuotati in 24″44. Il compagno Sidoti regista il terzo tempo 26″8 nei 50 farfalla.

