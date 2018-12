Atm, orari e corse ridotte nei giorni di festa: ecco tutte le info utili

Orari e corse ridotte nei giorni festivi del Nataleormai alle porte. L’Atm ha approntato le modifiche che saranno in vigore nelle giornate del 25, 26 Dicembre 2018 e 01 Gennaio 2019. Previsto un orario ridotto e un accorpamento delle linee, più o meno come accade nei giorni festivi ordinari. Con qualche modifica degli orari che è possibile consultare sul sito dell’azienda.

Tra le riduzioni più significativeci sono quelle che riguardano per esempio lo Shuttle: in questi giorni di festa i bus che collegano la città da Giampilieri a Torre Faro, e viceversa, partiranno con un intervallo tra uno e l’altro di un’ora e quaranta minuti, viaggeranno tra le 7,30 del mattino e le 12,30 e poi dalle 17,30 alle 22.30, con una pausa nella fascia centrale della giornata, la cosiddetta fascia di morbida.

Non saranno in servizio le linee 32 e 33 che da Ponte Gallo portano in città. Vengono accorpate invece 2-3 da Altolia a Pezzolo, 4-5 S. Stefano Briga-Mili San Pietro, 6-7 Tipoldo-Zafferia, 8-9 S. Filippo superiore-San Filippo inferiore-S. Lucia, 10-12 S. Giovannello-Bordonaro, 11-13 Cumia, 14-15 Camaro-Catarratti, 16-17 Montepiselli-Città Nuova, 18-19 S. Michele, 20-21 S. Licando-Circonvallazione, 22-23 Annunziata-Conca D’oro, 24-27 Panoramica-Sperone, 25-26 Salice-Gesso, 29-30 Masse, 21-31 Ponte Gallo –Torre Faro-Papardo.

Per ognuna di queste linee sono all’incirca tre o quattro le corse che saranno garantire durante la giornata.

In servizio lo shuttle notturno.

F.St.