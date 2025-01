Bus natalizio di Atm, ultime tappe nel weekend fino all’Epifania

Ecco dove sosterà il bus elettrico addobbato a festa e con a bordo befana e dj

MESSINA – Il tour del bus natalizio di Atm, che in questo periodo di feste ha girato in lungo e in largo per la città allietando bambini e adulti, sta per volgere al termine. Le ultime tappe si svolgeranno nelle giornate di domani, sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio.

Domani pomeriggio, il bus elettrico, addobbato a festa e con a bordo befana e dj, farà sosta nell’isola pedonale del viale San Martino. Domenica mattina viaggerà alla volta dei villaggi di Altolia, Giampilieri Marina, Giampilieri Superiore, Briga Marina San Paolo e Pezzolo, per poi spostarsi nel pomeriggio a Mili Marina, Mili San Marco, Mili San Pietro e Larderia. Il giorno dell’Epifania, l’autobus natalizio di ATM, concluderà il suo viaggio nell’isola pedonale di viale San Martino, con appuntamento sia di mattina che di pomeriggio.



“Anche quest’anno l’iniziativa, organizzata da Comune e ATM, è stata un grande successo. Il bus natalizio ha toccato tutte le zone della città, unendo virtualmente centro e periferie, e – come ho potuto constatare personalmente – ha regalato momenti di spensieratezza anche a chi ha dovuto trascorrere questo periodo di feste in ospedale”, afferma il sindaco Federico Basile.

“Il bilancio di questa terza edizione del bus natalizio è assolutamente positivo. Siamo felici di aver contribuito ad arricchire il cartellone del Comune di Messina con un’iniziativa che coinvolge tutta la città e riesce ogni anno a creare un’atmosfera magica e a regalare sorrisi a grandi e piccini. Invito tutti a non perdersi le ultime tappe in programma a partire da domani e fino al giorno dell’Epifania”, dichiara la presidente di Atm SpA Carla Grillo.