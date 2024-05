C Unica, Cocuzza Basket Milazzo chiude la stagione battendo Gravina

La squadra mamertina vince la serie playout e chiude all'undicesimo posto, ora resta in attesa delle decisioni del comitato sul prossimo campionato

MILAZZO – La Peppino Cocuzza-Basket Milazzo chiude la serie con Gravina vincendo gara 3 tra le mura amiche del PalaCocuzza. I ragazzi di coach Romeo terminano con una vittoria la stagione in C Unica, in attesa di indicazioni circa la composizione del prossimo campionato. Una gara 3 bellissima che ha visto la Peppino Cocuzza-Basket Milazzo uscire vittoriosa da un confronto alla pari con la forte Gravina. Ora è tempo di attendere le decisioni del Comitato regionale circa la composizione ed il numero dei partecipanti al prossimo campionato, la formazione mamertina superando Gravina chiude 11ª con quest’ultimi 12esimi. Le società Peppino Cocuzza e Basket Milazzo ci tengono inoltre a ringraziare calorosamente tutti i tifosi che in questa stagione hanno seguito la squadra e riempito il PalaCocuzza, facendo sentire tutto il loro calore ed il loro affetto alla squadra.

Cocuzza Basket Milazzo – Sports Club Gravina 84 – 77

La partita si apre confermando l’equilibrio che ha contraddistinto la serie fino a qui: gli ospiti puntano sul tiro dalla lunga distanza, mentre i locali sfruttano i centimetri di Collier Broms per trovare un vantaggio sotto le plance. Sul finire del primo quarto Gravina riesce a creare un leggero margine con gli avversari, chiudendo sul punteggio di 17 – 21. Nel secondo tempino i cambi dalla panchina fanno la differenza e coach Romeo pesca Nesman ed Albana che si dimostrano in ottimo stato di forma. La difesa locale serra le maglie e prima riesce a ricucire il gap per poi superare Gravina negli ultimi secondi, quando Nesman sulla sirena segna da 3 e subisce fallo, portando i suoi avanti di tre lunghezze, 45 – 42.

Al rientro dal riposo lungo è Gravina che con rabbia agonistica prova a riacciuffare i padroni di casa, che in difesa e concedono molti falli. Ma i locali tengono botta al momentum degli ospiti e nella seconda metà del tempino piazzano un parziale decisivo: Samardzic e Vukobrat trovano continuità al tiro e Collier Broms è dominante in entrambi i lati del campo. Allo scadere Davide Conidi si prende la scena piazzando la tripla del +8. L’ultimo quarto vede protagonista la difesa di casa: i ragazzi danno veramente tutto quello che hanno per bloccare le incursioni avversarie ed in attacco si affidano ad un Damiano Preci ancora protagonista per mantenere a debita distanza Gravina. La partita si chiude sul punteggio di 84 – 77 in favore dei padroni di casa.

Tabellino

Cocuzza Basket Milazzo: Conidi 16, Cianciafara, Lipari, Preci 13, De Gaetano, Vukobrat 11, Collier Broms 14, Saraò, Albana 4, Nesman Ibanez 10, Irato, Samardžič 16. Coach: Romeo.

Sports Club Gravina: Elia 14, La Mantia R. 2, Denafs 19, Barbera 2, Signorelli 12, Spina 3, Santonocito 17, Privitera 4, Burriesci, Ranno 2, Zambataro 2, Renna. Coach: Guadalupi.



Arbitri: Barbera e Palazzolo

Parziali: 17 – 21, 45 – 42, 65 – 57, 84 – 77