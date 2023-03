Cake Star a Messina: 3 pasticcerie si sfidano a suon di dolci su Real Time - Tempostretto

Venerdì 24 marzo dalle 21.20 i dolci messinesi sbarcheranno sulla tv nazionale. Damiano Carrara e Tommaso Foglia sceglieranno la pasticceria migliore

MESSINA – La celebre trasmissione Cake Star, in onda ogni venerdì su Real Time e condotta da Damiano Carrara e Tommaso Foglia, sbarca a Messina. Venerdì 24 marzo, in chiaro dalle ore 21.20, si sfideranno tre celebri pasticcerie cittadine. Si tratta del “Bar pasticceria gastronomia Di Pietro”, del ritrovo “Doddis” e del “Monroy Cafè”.

Venerdì appuntamento alle 21.20

Negli ultimi giorni sono state le stesse pasticcerie ad annunciarlo sulle proprie pagine Facebook, dopo che la puntata è stata trasmessa sulla piattaforma a pagamento Discovery+ venerdì 17 marzo. Adesso il “passaggio” in chiaro, con Damiano Carrara e Tommaso Foglia ad assaggiare i dolci tipici dello Stretto, tra cassate, cannoli e gelati. E sui social l’impatto è stato subito grande, con tanti messinesi incuriositi dalla sfida: chi vincerà? Le riprese sono state completate a fine novembre 2022 e ora non resta che aspettare per capire chi sarà incoronato la star dei dolci, secondo il giudizio dei celebri pasticceri di Real Time.

Articoli correlati