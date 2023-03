Cake Star, a Messina vince Doddis: superati Di Pietro e Monroy Cafè - Tempostretto

Le tre pasticcerie si sono confrontate nel celebre programma di Real Time. A vincere anche la città, con dolci e panorami in tv

MESSINA – La pasticceria Doddis vince la puntata messinese di Cake Star, celebre programma di Real Time in onda ogni venerdì e condotto da Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Lo storico ritrovo di Via Garibaldi ha superato l’agguerrita concorrenza di altre due importanti realtà in riva allo Stretto: la pasticceria Di Pietro sulla Tommaso Cannizzaro e il Monroy Cafè, a Giampilieri.

I dolci messinesi hanno raggiunto tutta Italia, tra granite, cannoli e bianco e nero, ma è stata anche la città a mostrarsi in tutta la sua bellezza, come spesso accade quando Messina diventa protagonista in tv. Era successo già col Giro d’Italia e con le riprese aeree che hanno mostrato scorci e panorami. Succede anche stavolta: già dal promo, in pochi secondi, gli autori “approfittano” della bellezza della città, sfruttandola nel miglior modo possibile.

