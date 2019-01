Nel weekend per il Cus Final Four di Coppa Italia di Calcio a 5 femminile

Quattro le formazioni che saranno impegnate sul parquet dello splendido Impianto universitario di Contrada Conca d’Oro. Oltre alle padrone di casa del CUS Unime si contenderanno l’ambito primato isolano il Castellammare, il San Lorenzo e la Meta Catania. Per le cussine il primo impegno è programmato per sabato alle ore 21.00, quando sfideranno le catanesi nella seconda delle due semifinali; la prima, invece, si giocherà alle ore 18.00 tra Castellammare e San Lorenzo. Alle rispettive vincenti delle due semifinali toccherà sfidarsi per la vittoria finale domenica alle 18.30.

“Siamo contente di poter ospitare e giocare a casa nostra un evento cosi importante - commenta il tecnico delle universitaria, Tiziana Impoco - Giochiamo davanti al nostro pubblico e quindi abbiamo tanta voglia di fare bene. Non sarà affatto semplice, però: affrontiamo delle ottime squadre e dovremo essere brave a capitalizzare tutte le occasioni che ci capiteranno e farci trovare sempre pronte. Noi siamo pronte, cresciamo di partita in partita e sono certa che faremo bene ed assisteremo ad una gran bella partita”.

Superata la Final Four riprenderà regolarmente il campionato di Serie C per le cussine, impegnate domenica 3 febbraio a Venetico nel derby contro il Tirrenia Calcio.

