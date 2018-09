La Siac ponta al debutto contro lo Sporting Catania

Tutto pronto in casa Siac per il debutto nel massimo campionato regionale di calcio a 5. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 17.00, andrà di scena al PalaRescifina la gara inagurale contro lo Sporting Catania. Il club del presidente Marco Ravidà, intende ben figurare in questa stagione e valorizzare il proprio settore giovanile.

Contro la formazione etnea, l’allenatore Massimiliano Fede dovrà fare a meno degli infortunati Giuseppe Bruno e Giacomo Gambino e di Giuseppe Coppolino, che, per motivi lavorativi, si è trasferito al Nord e non potrà fornire, quindi, almeno per quest’anno, il suo prezioso contributo alla causa della Siac. Da valutare le condizioni fisiche del portiere Paolo Morabito, mentre è tornato a disposizione, dopo l’assenza in Coppa Italia, il jolly Salvatore D’Urso.

Giovedì, Consolo e compagni hanno giocato un’amichevole contro lo Sportiamo Villafranca, compagine che disputerà il torneo provinciale. Si è trattato di un proficuo test per verificare lo stato di forma del gruppo in vista dell’atteso esordio. Arbitreranno l’incontro Siac-Sporting Catania i signori Firrarello di Acireale e Catanese di Barcellona P.G.



Domani pomeriggio la compagine citadina si presenterà alla città e lo farà sempre al PalaRescifina in occasione dell'evento "La Mendola-Il casco salva la vita”, organizzato dall’ASI Messina e che avrà iinizio alle ore 17.00.