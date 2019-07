Calcio a 5. Martelli nuovo mister Pgs Luce - Tempostretto

La Pgs Luce, compagine peloritana di calcio a 5, comunica ufficialmente e con estrema soddisfazione di aver affidato al signor Corrado Martelli la guida tecnica della Prima Squadra.

Ufficializzato anche Carlo Martelli, fratello del mister che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda.

Ex giocatore con le maglie di Città di Messina, Nuova Zancle, Atletico Villafranca, Sicania e Futsal Messina. Ha allenato in passato l’Under 19 del Futsal Peloro Messina, in Serie C2 con il Savio Messina(due stagioni), in Serie C1 con la Peloritana e lo scorso anno in Serie C2 il Domenico Savio.



Al nuovo allenatore bianco blu il più caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte di tutto il club.