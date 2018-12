Campionato MSP Italia: tutti i risultati della IX giornata

Il Real Fenice si conferma prima forza del campioanto di calcio amatoriale MSP anche dopo la IX giornata di campionato. Dopo una partita combattuta e corretta con la forte Peloro Annunziata, riesce ad avere la meglio imponendosi in trasferta per 2 reti a una.

L’Atletico Cameris travolge il rimaneggiato San Filippo (11-0); ben 5 reti portano la firma del bomber Interisano Gianfranco. Vittoria anche per il Campetto del presidente Sandro Olimpio che, al "Despar Stadium", ha battuto per tre reti a una il Messina Nord. La Kingdom di Aliotta quest’anno non intende fare passi falsi: rifila 6 reti al Trinacria di Dino Gemelli trascinata dal bomber Lucchese sempre più leader.

Risorge il San Paolo di Mister Cento: dopo un periodo nero, Santapaola, autore di una doppietta, e compagni, vincono in trasferta per 3 a 1 contro l’Alì Terme di Peppe Ciulla e Fabrizio Conte. Seconda vittoria di fila per la Villari Cardile del presidente Pancrazio Puglia che al Despar Staduim, batte gli Antenati Pub per 4 a 2. Da segnalare la doppietta di Lele Aricò per i pubdel presidente Sandro Olimpibisti e la tripletta di La Spada per la Villari.

In salute anche l’Uragano Soccer: Ambriano e compagni portano a casa i tre punti dopo una partita combattuta con il Camp Nou, sempre più in crescita, al quale mancano adesso solo i tre punti. Rinviata per maltempo Euromatic – Planet Win 365.



Conclusa anche la 1 giornata del Torneo Pro Soccer. Un torneo divertente che vede partire in ritardo Despar e Football Zancle già pronte al riscatto. Più attrezzate con maggiore esperienza la Rappresentativa MSP guidata da Pancrazio – Di Pietro, la Peloro Annunziata presente anche in questa manifestazione, la Forense guidata da Mister Tierno e il Green Soccer Ainis di Pino La Spesa, Chicco Pino, Gaetano Mormino.