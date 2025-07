Calcio Balilla, Messina ospiterà a febbraio una tappa mondiale

L'International Table Soccer Federation ha scelto Messina, la Mediterranea Eventi organizzerà la manifestazione. Venerdì la presentazione ufficiale in Comune

MESSINA – Assegnata alla città di Messina, che si è distinta nelle recenti tappe del calcio balilla paralimpico, la tappa mondiale di questo sport. Non sarà però solo il cacio balilla paralimpico a tornare in riva allo Stretto ma si aggiungerà anche la disciplina per normodotati. L’evento, di rilievo internazionale, porterà in riva allo Stretto centinaia di atleti professionisti provenienti da tutto il mondo, consolidando il ruolo di Messina come città sempre più protagonista nello sport e nei grandi eventi. La manifestazione, frutto della sinergia tra ITSF, Amministrazione comunale, FPICB e Mediterranea Eventi ASD, è in programma dal 6 all’8 febbraio 2026.

Venerdì 18 luglio 2025, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione della Itsf World Champions League 2026, la più importante competizione mondiale di Calcio Balilla promossa dalla International Table Soccer Federation, che sarà ospitata dalla città di Messina. All’incontro saranno presenti il Sindaco Federico Basile e l’Assessore allo Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, prenderanno parte il Delegato del Comitato Italiano Paralimpico per la Provincia di Messina, Francesco Giorgio, il Presidente della Federazione Internazionale Table Soccer, Farid Lounas, il Presidente della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (Fpicb) e secondo Vicepresidente Itsf, Francesco Bonanno, ed Alfredo Finanze, Presidente Mediterranea Eventi ASD (società alle quale è stata affidata l’organizzazione della manifestazione).