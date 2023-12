Calcio balilla paralimpico. Il presidente Bonanno: "Contento della location magnifica" VIDEO - Tempostretto

Si chiude oggi al PalaRussello il campionato italiano. Soddisfatto di aver scelto Messina il presidente Bonanno: "Il sorriso dei ragazzi in competizione mi dà gioia"

MESSINA – “Un’organizzazione straordinaria – sono le parole del presidente Francesco Bonanno – non vedevo l’ora di tornare perché la città ci ha accolto in maniera magnifica”. Così il numero uno della Federazione Italiana Calcio Balilla Paralimpico commentando la tre giorni di eventi al PalaRussello di Messina, dove oggi si concluderanno i campionati italiani assoluti e ieri è stata la volta della Coppa Italia.

“I ragazzi della Mediterranea Eventi hanno organizzato in modo straordinario e il Comune di Messina si è messo a disposizione per qualunque cosa”, ha proseguito Bonanno intervistato da noi nella mattinata di sabato quando ufficialmente si è aperta la doppia rassegna. A cavallo tra le finali di Coppa Italia e l’inizio dei Campionati Italiani Assoluti il via con anche la presenza della Banda Musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta”, Francesco Giorgio del Comitato Italiano Paralimpico di Messina, il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro.

Sul fine nobile dell’iniziativa, inclusione delle persone con disabilità, Bonanno ha proseguito: “Facciamo di tutto per far avvicinare i ragazzi e includerli nello sport, tutti gli atleti presenti qui oggi hanno creato loro una coreografia straordinaria. Sto vivendo tante cose belle, il sorriso di questi ragazzi, anche in competizione tra loro, mi crea tanta gioia, a me e tutto lo staff federale. Giocherò anche io? In passato ho vinto tanto, ma ora non gioco più e lasciare le stecche è stato un dramma. Giusto adesso però trovare un compromesso e seguire le attività dirigenziali per fare sempre meglio”.

