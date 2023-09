Calcio. Bruno Trocini è il nuovo allenatore della LFA Reggio Calabria - Tempostretto

Il neo allenatore della LFA Reggio Calabria si lega alla società fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di promozione

REGGIO CALABRIA – Circolava da giorni, il nome del possibile nuovo allenatore della LFA Reggio Calabria, ma da ieri sera un comunicato della società lo ha reso ufficiale. Bruno Trocini è il nuovo allenatore della LFA (La Fenice Amaranto) Reggio Calabria. Nel comunicato si legge che il neo tecnico si lega alla società fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di promozione. Bruno Trocini è nato a Cosenza il 17 maggio 1974, ed ha esordito come allenatore sulla panchina sulla panchina della Berretti del Cosenza nella stagione 2013/2014. Nella stagione successiva ha allenato la prima squadra del Rende, dove nella stagione 2015/16 centra il secondo posto per poi vincere il play off l’anno successivo conquistando la Lega Pro dove nel campionato 2017/18 chiude al settimo posto. A campionato già iniziato nel novembre del 2018 siede sulla panchina Virtus Francavilla dove dal penultimo posto a fine stagione riesce a conquistare i play off. Nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 raggiunge la salvezza prima con la Virtus Francavilla e e poi con il Potenza.