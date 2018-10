Il Città di Messina cerca la prima vittoria a Roccella

Sono 23 i convocati di mister Giuseppe Furnari per la trasferta della 5^Giornata di Serie D (Gir.I).

Il Città di Messina va in scena al "Ninetto Muscolo" e domenica, alle ore 15, affronta i padroni di casa del Roccella.

Furnari dovrà fare a meno di Fragapane, indisponibile per stiramento, Silvestri, alle prese con una sindrome retto adduttoria e Bellopede, ai box per distorsione alla caviglia.

Grasso, Princi e Portovenero continuano con i percorsi riabilitativi in virtù dei rispettivi infortuni.

Torna disponibile Alessandro Codagnone dopo aver scontato il turno di squalifica.



PORTIERI: Paterniti, Amella (1999), Berikashvili;

DIFENSORI: Bombara, Dama (2001), Trevizan, Berra, Crucitti (1999);

CENTROCAMPISTI: Cardia, Calcagno, Quintoni, Ferraù (1998), Cannino (2000), Nicosia (2000), Fofana (1999), Cangemi, Bonamonte, Di Stefano (1999);

ATTACCANTI: Galesio, Graziano (1999), Di Vincenzo (2000), Feuillassier, Codagnone.