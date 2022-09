Calcio da tavolo. Barcellona ospita il girone Sud del campionato di Serie D - Tempostretto

Nel fine settimana, 1 e 2 ottobre, si disputeranno i gironi della Serie D. Saranno impegnate la Zancle di Messina e il Ct Igea

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Sull’eco dei trionfi azzurri all’ultimo mondiale di Calcio da Tavolo, giocato in quel di Roma dal 16 al 18 settembre, le normali attività agonistiche del circuito della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (Fisct) riprendono, come di consueto, e, nello specifico, si riparte già dal fine settimana (1 e 2 ottobre 2022) con i campionati a squadre di Serie D, per poi continuare nel weekend successivo (8 e 9 ottobre) con il girone di ritorno dei campionati a squadre di Calcio da Tavolo della Serie A, Serie B e Serie C, a San Benedetto del Tronto.

Nel prossimo weekend la formazione peloritana della Zancle, squadra filiale del Messina Table Soccer, sarà impegnata nel girone Sud di Serie D in quel di Barcellona Pozzo di Gotto. Presente anche la squadra del luogo il Ct Igea, le due rappresentative messinesi sfideranno altre squadre siciliane, pugliesi e campane.

Il campionato di Serie D

Alla Serie D 2022 di Calcio da Tavolo partecipano 28 squadre, suddivise, su base territoriale, in tre gironi (Nord, Centro e Sud), che si disputeranno, tutti nei medesimi giorni (1 e 2 ottobre), in tre distinti località:

Girone Nord, a Cremona presso il “CremonaFiere” (Piazza Zelioli Lanzini n.1)

Girone Centro, a Massarosa (LU) presso il Centro Polifunzionale “La Brilla” (Via Pietra a Padule n. 1181)

Girone Sud, a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), presso l’”Oratorio Santa Maria Assunta” (Piazza Mons. Celona)

Girone Nord: Bulldogs Vicenza, DLF Gorizia, Pinco Devils Table Soccer, Subbuteisti Carpi, SC Ligures, SC Silvio Piola, Subbuteo Team Sassari, Triestina Subbuteo;

Girone Centro: Alba Subbuteo Roma, Atletico Pisa, Azzurra ’99, Eagles Supporters, Fides Livorno, Ippocampo Table Soccer, SC Abruzzo Ves Gentes, SC L’Aquila, Versilia CT 2002, Virtus Viper;

Girone Sud: Bruzia, Cruc Cosenza, CT Igea, Hyria Nola, TFC Ualions, Palermo Subbuteo, Siracusa, Subbuteo Taranto, US Catanzaro, Zancle.

Le squadre si affronteranno, nel corso dei due giorni previsti, nei classici gironi all’italiana, con gli incontri di andata e ritorno per determinare le classifiche finali, al termine dei quali le prime quattro di ogni girone si affronteranno nelle sfide playoff (semifinali e finale) che determineranno le tre squadre (una per girone) che verranno promosse in Serie C per la prossima stagione.

A seguire riparte la Serie C

Nel fine settimana successivo (8 e 9 ottobre 2022) verrà invece disputato il girone di ritorno dei campionati a squadre di Calcio da Tavolo di Serie A, Serie B e Serie C, presso il Palasport Bernando Speca di San Benedetto del Tronto (AP).

Qui sarà la volta del Messina, attualmente appaiato al primo posto nel girone B di Serie C insieme alla Sessana, a fine girone di andata, disputare il girone di ritorno per dare l’assalto alla Serie B. Successivamente, a Reggio Emilia, presso Subbuteoland, sono invece previste le fasi finali della Champions League di Calcio da Tavolo (29 e 30 ottobre 2022).

