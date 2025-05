Calcio giovanile, la Junior Sport Lab campione provinciale Under 16

La squadra neroverde (composta da 2009 e 2010) ha superato per 5 a 3 la Vivi Don grazie ai gol realizzati da: Lorenzo Spinella, Cristian Giardina, Samuele Bonfiglio, Matteo Lamonica, Antonino Galletto

BROLO – Il settore giovanile della Junior Sport Lab si è tolto un’altra bella soddisfazione stagionale. La squadra Under 16 (composta da calciatori nati negli anni 2009 e 2010) ha superato per 5 a 3 la Vivi Don Bosco nella finale provinciale di categoria, grazie ai gol realizzati da: Lorenzo Spinella, Cristian Giardina, Samuele Bonfiglio, Matteo Lamonica ed Antonino Galletto. I neroverdi si sono qualificati, così, per la fase prettamente regionale, obiettivo questo di ulteriore prestigio per la società presieduta da Francesco Caruso.

“Siamo stati bravi ad indirizzare subito la partita dalla nostra parte – dichiara il tecnico Matteo Aquilia -, portandoci sul 4 a 0 ad inizio ripresa, poi abbiamo un po’ subito il ritorno degli avversari, riuscendo, comunque, a gestire sempre la situazione. Questo risultato certifica la bontà del gruppo, che ha confermato di avere ottime qualità durante l’intero il cammino e nonostante la fatica accumulata per i numerosi impegni in calendario per questa fascia d’età. Affronteremo la successiva fase, traguardo mai raggiunto dal club, con entusiasmo e fiducia, ma senza troppe pressioni e consapevoli che una sola formazione si assicurerà l’agognata “promozione” nell’Under 17 regionale. Nelle ultime settimane, i ragazzi hanno lavorato davvero bene e dimostrato sul campo di saper approcciare gare così importanti con la giusta mentalità. Abbiamo adesso lo spazio temporale – conclude Aquilia – per allenarci intensamente e preparare, nel migliore dei modi, le prossime affascinanti sfide”. L’intera dirigenza è orgogliosa dei risultati ottenuti dall’Under 16, che intende adesso alzare ulteriormente l’asticella delle ambizioni.