Calcio giovanile, l’Aics Messina presenta le attività a “Cristo Re”

Da fine settembre, in tutte le stagioni che si alterneranno, il comitato provinciale organizzerà dei campionati, la presentazione mercoledì 28 agosto

MESSINA – L’Aics Messina ha programmato nel dettaglio la stagione calcistica che sta per cominciare. Il comitato provinciale dell’Associazione Italiana Cultura Sport presieduto da Pierangelo Margareci ha stilato un calendario di manifestazioni, che, a partire da fine settembre, accompagneranno il trascorrere dei mesi, il passaggio dal vecchio al nuovo anno e l’alternarsi delle stagioni, da quella autunnale all’estiva, attraverso l’inverno e la primavera. Una serie di tornei, accompagnati da diverse novità, verranno presentati ufficialmente mercoledì 28 agosto (ore 20) nell’incontro con le associazioni, affiliate e non, che si svolgerà presso i campi di calcio dell’istituto “Cristo Re”.

Sarà l’occasione per rivedersi dopo una rigenerante pausa e verranno illustrate le attività dell’annata sportiva 2024/2025, riservate al settore giovanile, che prenderanno il via con il “Memorial Geraci” di calcio a 11. A seguire si disputeranno i campionati provinciali per tutte le categorie. La kermesse regionale, in programma, dal 25 al 27 aprile, all’Athena Resort di Scoglitti (RG), permetterà alle squadre messinesi di confrontarsi con le altre realtà siciliane in un’intesa tre giorni di gol, emozioni e sano divertimento. Chiusura in grande stile a giugno con la tappa del tour nazionale di beach soccer dell’Aics, che avrà luogo nell’incantevole spiaggia di Letojanni. Previsto, infine, un “bonus fedeltà”, che andrà alle società che parteciperanno a tutte le iniziative griffate Aics Messina.