Messina, arriva dal Roccella l'attaccante Catalano

Un nuovo attaccante alla corte di Oberdan Biagioni. Giovanni Catalano, nato il 22 gennaio 1994, ha iniziato il campionato con il Roccella totalizzando 13 presenze e tre reti. Lo scorso campionato ha realizzato 6 gol in 18 gare disputate sempre col Roccella, prossimo avversario del Messina mercoledì.

In precedenza ha vestito le maglie di Lupa Roma, Anzio, San Severo, Picerno, Potenza e Vigor Lamezia. Cresciuto nei settori giovanili di Cagliari, Vigor Lamezia e Pescara, con gli abruzzesi ha anche esordio in serie A nel 2013 collezionando due presenze.

Catalano è già a disposizione dell’allenatore Oberdan Biagioni ed ha svolto la seduta di allenamento di oggi pomeriggio riservata ai giocatori che non hanno giocato ieri.