Messina, arriva il difensore under Biancola

Nuovo arrivo per il Messina. Si tratta di Vittorio David Biancola, difensore, nato a Porto Empedocle (Agrigento) il 6 febbraio 1998.

Ha vinto due campionati consecutivi in Serie D, centrando la promozione prima con il Bisceglie e la scorsa stagione con il Potenza, totalizzando 22 presenze e una rete. Biancola, che può essere impiegato sia come centrale che come esterno destro, si è distinto indossando la fascia da capitano della “Berretti” del Catania, giunta in semifinale nel 2015/16.

Il giocatore è a disposizione dello staff tecnico e già da domani si allenerà agli ordini dell’allenatore Pietro Infantino.