Messina, il nuovo allenatore è Oberdan Biagioni

Oberdan Biagioni è il nuovo allenatore del Messina. Ha già diretto, nel pomeriggio, il primo allenamento con la squadra. A coadiuvarlo saranno il preparatore dei portieri Massimiliano Malandrucco e il preparatore atletico Giuseppe La Spada. Biagioni la scorsa stagione è rimasto fermo, mentre quella precedente era sulla panchina del Potenza, e prima ancora per tre stagioni all'Olbia, sempre in serie D.

Cambia il programma settimanale degli allenamenti. È stata rinviata a data da destinarsi l’amichevole programmata inizialmente al Marullo di Bisconte contro il Camaro per consentire al nuovo allenatore di lavorare con la squadra.

La Turris ha comunicato la disponibilità di 160 tagliandi d’ingresso per il settore ospiti per la partita Turris-Messina in programma domenica prossima. I biglietti, al costo di 10 euro (più diritti di prevendita) sono già disponibili presso il punto vendita autorizzato postoriservato.it: Ricevitoria Bossa, via Tommaso Cannizzaro 132, tel. 090/669206.