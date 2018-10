Messina a porte chiuse. "Il Comune non ha prodotto i documenti necessari"

Messina - Acireale, valida per la quinta giornata del campionato di serie D, si giocherà a porte chiuse. Succede non perché la Commissione Provinciale Vigilanza Pubblico Spettacolo abbia dato parere negativo ma perché questo parere, come scritto dal presidente Ippolito, non l'ha potuto neppure esprimere.

Ieri pomeriggio si era tenuta una riunione della Commissione, convocata su istanza del Comune di Messina proprio per esprimere il parere relativo alla agibilità dello Stadio “Franco Scoglio”.

La riunione era stata aggiornata alle 13 di oggi "per la mancata produzione della convenzione di utilizzo dello stadio e per il mancato adempimento agli obblighi di sicurezza antincendio. Alla riunione convocata in data odierna - conclude il presidente Ippolito -, con notevole ritardo, si sono presentati due funzionari del Comune privi di qualsivoglia potere decisionale".

Lo stadio era rimasto a porte chiuse già in occasione della Coppa Italia, ma poi il Messina aveva giocato regolarmente col pubblico la prima e la terza giornata di campionato.