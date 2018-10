Messina, ripresa al lavoro col nuovo preparatore atletico Finocchiaro

Ripresa degli allenamenti caratterizzata da lavoro atletico oggi pomeriggio al San Filippo. Il Messina ha lavorato agli ordini dello staff tecnico guidato da Pietro Infantino e collaborato dalla scorsa settimana anche dal nuovo preparatore atletico Giuseppe Finocchiaro.

Il prof. Finocchiaro, laureato all’Isef, ha lavorato con Giuseppe Sannino al Siena e vanta una significativa esperienza all’Isokinetic di Torino, dove si è specializzato nella prevenzione degli infortuni. Il gruppo ha, quindi, lavorato sul riallineamento della preparazione di tutti i giocatori in base ai risultati dei test di Gacon effettuati la scorsa settimana proprio sotto la guida del prof. Finocchiaro.

Hanno effettuato un allenamento differenziato Bossa, Arcidiacono e Rabbeni. All’allenamento non hanno preso parte Davide Sarcone e Siny Mbaye Ba. Sarcone nei prossimi giorni si sottoporrà ad un nuovo controllo strumentale, mentre Ba ha effettuato nella giornata di oggi la risonanza magnetica che ha evidenziato un serio infortunio muscolare all’adduttore. Lo staff medico ha valutato i tempi di recupero per il difensore in circa 45 giorni.