Messina, va via il direttore sportivo Polenta

Il direttore sportivo Adriano Polenta lascia l’incarico di direttore sportivo del Messina. «A causa di gravi ed imprevedibili problemi personali sono costretto, mio malgrado, a rinunciare all incarico - dice -. Nel ringraziare per la fiducia e l’accoglienza ricevuta faccio il mio più grande in bocca al lupo».

La società ringrazia il direttore sportivo per il lavoro svolto "avendone apprezzato le qualità umane e professionali nelle poche – purtroppo – settimane in giallorosso ed augura a Polenta di risolvere quanto prima e in maniera positiva i problemi che lo costringono a rinunciare all’incarico".