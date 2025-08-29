Calcio, mister Giacomo Modica in Conference League con l’Hamrun Spartans

Il tecnico ha centrato un traguardo storico per Malta approdando ai gironi della terza competizione calcistica europea, protagonista anche l'ex Messina Polito

Prosegue bene l’avventura dell’ex tecnico del Messina in quel di Malta. Giacomo Modica due anni fa sulla panchina del Messina era riuscito a compiere un vero miracolo salvando la squadra con qualche giornata d’anticipo e col record di punti in Serie C nell’era Sciotto. Dopo un’estate turbolenta, con delle promesse fatte a lui dalla proprietà mancate, e la quasi certezza di essere stato il primo abbandonato da una società assente si dimise lasciando il posto a Banchieri.

Il tecnico siciliano trovò poi una nuova panchina, quella dei rossoneri dell’Hamrun Spartans, una squadra maltese. Alla guida dell’Hamrun Modica ha giocato il preliminare di Conference League, la terza competizione europea per importanza dopo Champions League e Europa League, e prevalendo nella doppia sfida contro i lettoni del Rigas la formazione maltese è approdata ai gironi. Una soddisfazione per il tecnico Modica e il suo vice Maurizio Miranda, che lo aveva accompagnato anche in riva allo Stretto, e, sempre per restare a quella stagione, in squadra ora a Malta e in gol nel preliminare il difensore Vincenzo Polito che non era ben visto dalla tifoserie messinese.