Stadio Franco Scoglio, via ai lavori per il ripristino del manto erboso

MESSINA - La rottura di un tubo dell'irrigazione, le abbondanti piogge delle scorse settimane, il sovrautilizzo. Sono i tre motivi che hanno portato il manto erboso dello stadio Franco Scoglio in condizioni disastrose.

Proprio da oggi il Città di Messina gioca le sue gare interne al Marullo di Bisconte e, sempre oggi, sono stati avviati, dal manutentore incaricato dal Messina, Franco Calatozzo, i lavori straordinari per il ripristino completo terreno di gioco. Gli interventi si protrarranno per circa 30 giorni durante i quali la squadra si allenerà al Marullo di Bisconte.

«In realtà - precisa il direttore generale Raffaele Manfredi - i piani della società, d’intesa con il Città di Messina, prevedevano l’utilizzo congiunto delle due strutture, con gli allenamenti di entrambe le squadre al Celeste e l’utilizzo dell’impianto principale per le gare di campionato. Mentre le partite ufficiali si sono regolarmente disputate con un sovraccarico del manto erboso del Franco Scoglio, il Celeste non è stato mai utilizzato costringendo la squadra a recarsi altrove. Abbiamo avuto la disponibilità dal Camaro, che ringraziamo, di poter utilizzare il loro impianto per le nostre gare casalinghe ma continueremo a giocare regolarmente al “Franco Scoglio”».