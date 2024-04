Calenda presenta “Il Patto” a Messina: dialogo e prospettive in vista delle Europee

Il leader di Azione sarà sabato al Teatro Cristo Re per discutere con la comunità locale e presentare i candidati

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Carlo Calenda, leader del partito Azione, farà tappa al Teatro Cristo Re, sabato 20 aprile alle 11, per presentare il suo nuovo libro “Il Patto” e intrattenere un dialogo con la comunità locale in vista delle elezioni europee. L’evento si preannuncia come un momento significativo di confronto e discussione su temi di politica nazionale ed europea.

Il segretario provinciale di Azione, Andrea Ferrara (nella foto insieme a Calenda), ha espresso il suo entusiasmo per l’arrivo di Calenda, sottolineando l’importanza di tale incontro per la crescita e lo sviluppo della comunità politica locale. Sarà un momento importante di confronto e dialogo col leader nazionale – ha esordito Ferrara – che, con la sua presenza, manifesta la vicinanza ai territori e alle istanze locali necessarie per la crescita di una comunità politica”.

Durante l’evento, verranno affrontati diversi temi, dall’anticorruzione alla lotta alla criminalità organizzata, con particolare attenzione alle prossime elezioni europee. Calenda ha anticipato parte del dibattito presentando la candidatura di Giangiacomo Palazzolo (sarà candidata anche Sonia Alfano) nella Circoscrizione Isole. “Palazzolo, avvocato siciliano con una lunga esperienza nell’ambito della giustizia e dell’amministrazione pubblica – evidenzia Calenda – si candida con l’obiettivo di portare la sua esperienza e la sua determinazione alla legislazione europea, in particolare su questioni cruciali come l’antimafia e l’anticorruzione”. Alfano, nota per il suo impegno contro la criminalità organizzata e per la difesa dei diritti civili, si presenta “come una voce autorevole nella lotta contro ogni forma di illegalità e corruzione”.

Calenda ha elogiato i profili di Palazzolo e Alfano, sottolineando il loro impegno per il territorio siciliano e la loro competenza nei rispettivi settori. “Sono sicuro che le loro esperienze, il loro coraggio e la loro caparbietà saranno fondamentali per dare un importante contributo alla legislazione europea”, le sue parole. L’incontro a Messina si configura dunque come un momento di riflessione e prospettive future, dove la politica nazionale e le esigenze locali si incontrano, delineando scenari di impegno e partecipazione attiva alla vita democratica del paese. Nessun riferimento, sino a questo momento, al Ponte sullo Stretto.