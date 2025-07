Camion ribaltato a Tremestieri, A18 bloccata e traffico in tilt. De Luca: “Ma in che mani siamo?”

Rinviata anche la conferenza di "Uomo 56". Il sindaco di Taormina: "Nessuno dà notizie certe"

MESSINA – L’A18 bloccata ha fatto saltare anche la presentazione del cosiddetto “Uomo 56”. È stata rinviata a domani, venerdì 11 luglio alle ore 9.30, la conferenza stampa con protagonisti Cateno De Luca, Danilo Lo Giudice, i deputati regionali di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto e la figura “misteriosa”, di cui si è parlato anche tre giorni fa durante un’altra conferenza, quella con cui il sindaco di Taormina ha contrattaccato sul tema dei donazioni e rimborsi ai suoi partiti. Chi è e qual è il suo ruolo nella gestione e nelle dinamiche di Sud chiama Nord?

De Luca: “Ma in che mani siamo?”

Ma cos’è successo in mattinata? Con la conferenza stampa fissata per oggi alle 9.30, Cateno De Luca e diversi altri elementi della sua squadra sono rimasti bloccati a causa dell’incidente che ha coinvolto un tir a un chilometro dalla barriera di Tremestieri. Traffico in tilt e auto bloccate per ore. Lo ha raccontato lo stesso ex sindaco di Messina: “Ma in che mani siamo ? Tre ore bloccati sull’autostrada Catania Messina in prossimità del casello di TREMESTIERI. Senza alcuna assistenza e senza notizie certe. Arrivano informazioni sballate: aprono però vi fanno tornare indietro a ROCCALUMERA anzi no aprono e potete arrivare a Messina. Non rimane che salire sulla macchina e sbattere la testa dove è più duro”.

Tra notizie di chiusure e di bypass, con il traffico in tilt anche lungo la strada statale, centinaia di auto attendono di conoscere quando la situazione sarà risolta.