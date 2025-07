“Scusateci se non prendiamo tangenti”. De Luca rivendica le modalità di donazione al partito

Il sindaco di Taormina e l'ex viceministra Laura Castelli se la prendono coi giornali

MESSINA – “Scusateci se non prendiamo tangenti”. Questo il provocatorio messaggio sulla maglietta indossata da Cateno De Luca, che stamattina ha aperto la conferenza stampa, al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, convocata per fare chiarezza sulle modalità di finanziamento dei movimenti Sicilia Vera e Sud chiama Nord.

Poi subito la parola a Laura Castelli, ex viceministra dell’Economia e delle Finanze e figura di spicco del partito. “E uno storytelling che non possiamo più accettare” – ha detto, prima di illustrare una slide contenente titoli di giornali relativi ai finanziamenti a Sud chiama Nord, spesso caratterizzati da “tagli allusivi e accusatori”. Castelli ha ribadito con forza: “C’è chi parla di sistema di scambio ma non è questo il modo di raccontare la realtà. Non possiamo non manifestare una sorpresa incredibile nel constatare che c’è chi sceglie di trasformare un fatto normale parlando di un sistema e facendo liste di proscrizione. Non si può trattare un caso previsto dalla legge come fosse qualcosa di losco”.

“Attacco a una forza politica che vive secondo le regole”

L’attacco di ScN è contro tutti i giornali, c’è anche un titolo di Tempostretto, ma soprattutto di Gazzetta del Sud. Castelli ha proseguito: “Vi cito un caso. Forza Italia è stata salvata da un finanziamento di 700mila euro della famiglia Berlusconi. La legge lo permette e nessuno ha mai parlato di un sistema. Se qualche partito non è d’accordo col fatto che un privato sostenga i partiti, faccia una proposta su altri sistemi di sostegno. Non si può infangare un partito. Questo modo accusatorio aiuta la politica? Questo modo di attaccare un movimento politico che vive secondo le regole aiuta? Penso che faccia male, non è accettabile subire queste narrative fuorvianti per meri interessi di qualcuno. Per noi questa è una minaccia più o meno velata, forse perché siamo scomodi. Valuteremo il danno di immagine importante che ci fanno su questi temi. Abbiamo dato mandato ai nostri legali per approfondire se poter denunciare tutto questo”.

Dopo Castelli, anche il deputato Francesco Gallo ha difeso il partito affermando che “certe prese di posizione rendono perplessi e lasciano l’amaro in bocca a chi lavora quotidianamente. Tra l’altro ogni singolo cittadino può entrare nel merito di nomi e cognomi di chi sostiene e chi no. Anche nelle campagne elettorali c’è il mandatario che provvede alla raccolta dei fondi, che poi vengono comunicati e diventa un documento pubblico. Potete consultare anche quello”.

Il tesoriere Picciolo: “Mai nascosto nulla”

Il tesoriere Piero Picciolo è entrato nel merito della legge, parlando del ruolo della commissione di trasparenza, che passa al vaglio la situazione di ogni partito. Ha spiegato che “Cateno De Luca ha sempre messo prima di ogni cosa le carte, non ha mai nascosto nulla. Ci sono 1.090.810 euro di anticipazioni di De Luca a Sicilia Vera e 550mila a ScN fino al 2024. Poi ci sono le donazioni, a Sicilia Vera dal 2018 al 2024 e a ScN dal 2021. I bilanci sono pubblicati e consultabili sul sito dei partiti. In totale hanno partecipato 957 soggetti tra persone fisiche e giuridiche. In più nell’anno 2024 sono stati fatti due eventi importanti di raccolta fondi: la cena del 4 maggio in prossimità delle Europee e una del 13 dicembre 2024. In totale 668.300 e di 639.900 euro. Dal 2013 è stato abolito il finanziamento pubblico. Da lì si è passati ai contributi dei privati”. Poi ha mostrato anche i documenti in cui si legge che la commissione di garanzia ha definito “regolare e conforme alla legge” il rendiconto di Sicilia Vera per l’anno 2023.

“Critiche strumentali”

“Tutto nasce da una interrogazione di un consigliere metropolitano che viene a conoscenza di queste donazioni e chiede a me se lo so – dice il sindaco di Messina, Federico Basile -. La risposta è che lo sa tutta l’Italia. La Città Metropolitana esiste da tantissimo tempo. Il 27 aprile ci sono state le elezioni e subito vengo accusato di una paralisi amministrativa dell’ente. Il consigliere-sindaco Pietrafitta mi ha denunciato alla Regione. Noi abbiamo risposto il 12 giugno ai chiarimenti chiesti e da Palermo il 20 ci hanno risposto che il sindaco Basile ha fatto tutto ciò che doveva fare. Ciononostante c’è chi è andato avanti e l’attività si è concentrata sull’incompatibilità di Pippo Campagna, eletto sei mesi prima. Perché non farlo prima, quindi? Perché si aspettava l’elezione? Comunque abbiamo risposto specificando le cause di compatibilità e incompatibilità: nessuno sano di mente nominerebbe qualcuno non in regola. Arriviamo poi a un’altra interrogazione sugli incarichi dirigenziali e sulla nomina di Laura Castelli. Anche questa è arrivata dopo 6 mesi: strumentale pure questa? Non lo so ma dagli atti al consigliere viene questo dubbio. Da questo torpore si è svegliato anche il Pd. O c’è un accordo politico, ma non lo voglio dire, o c’è uno svegliarsi sempre tardi. Questi chiarimenti possono togliere quel seme del dubbio che forse fa fare tanti titoli ai giornali ma non aiutano chi sta cercando di cambiare le cose. Faccio una battuta: la legge lo consente ma è un problema di opportunità? Questa è l’opportunità che stiamo dando, di ascoltare ciò che stiamo facendo in trasparenza”.

E si è acceso De Luca che ha detto al Pd “di guardarsi in casa” prima di passare la parola al coordinatore regionale Danilo Lo Giudice: “Avremmo preferito essere altrove visto che siamo tutti amministratori e di lunedì solitamente siamo in giro sui territori. Siamo abituati a essere chiari e trasparenti e non possiamo più ascoltare o subire azioni che nulla hanno a che fare con la politica. Basile vi ha narrato gli eventi degli ultimi mesi. È chiaro che l’origine non è, però, il 27 aprile. Da quel giorno, però, sono iniziate le interlocuzioni politiche tra tutti i partiti. Ovviamente c’è anche il fronte Calderone, definito il fronte anti De Luca. In realtà non c’è questo fronte. Da una fase iniziale di dialogo si è passati a una serie di annunci e poi di azioni concrete. Parlo delle incompatibilità prima o delle richieste del partito a Forza Italia per Messina. Mi chiedo e vi chiedo: sono stati chiesti due finanziamenti per impianti e ne è stato dato uno. Ma a prendere qualcosa è stato De Luca o tutta la Srr della Città Metropolitana, quindi tutti i Comuni del territorio? È chiaro che dobbiamo tutelarci e nessuno ci potrà fermare di fronte a queste attività per Messina e la Sicilia. Quello che hanno fatto De Luca e Basile per Messina nessuno lo può smentire. Questo percorso non può essere fermato in nessun modo. Il quadro che presentiamo è semplice: non saranno queste azioni e questi annunci a poter cambiare la nostra amministrazione. Abbiamo dimostrato di essere seri e concreti. Andremo avanti”.

De Luca: “Stiamo subendo un clima d’intimidazione”

Infine De Luca per le conclusioni: “A maggio 2018 sono stato convocato, in piena campagna elettorale, e mi è stato detto che era ‘tradizione’ sostenere tutti i candidati a sindaco di Messina. E mi è stato detto: ‘Certo, non è che ha tante chance ma per tradizione lo facciamo e ci sono i soldi anche per lei, come abbiamo fatto per altri’. Parlavano di 20mila euro e io ovviamente ho reagito male. Ho detto che non volevo soldi. Quando mi hanno accompagnato alla porta mi hanno chiesto se fossero pochi e se avessi rifiutato per questo. Si è chiusa lì. Ma questo capitava sempre. La cosa assurda è che si dice che tutti lo sapevano perché nei confronti di certi santuari bisogna essere sculettanti”.

E ancora: “Ho avuto 8.700 euro di rimborsi per le missioni da sindaco dal 2018 al 2020. Dal Covid in poi mi sono anche pagato da solo le missioni a Roma per evitare queste cose. Poi vi dico ancora una cosa: questo è il pagamento di 6 biglietti per Vasco Rossi. Non uso la mia posizione nemmeno per queste cose. Altra slide: il rinnovo del mio abbonamento del parcheggio di Taormina, dove ho tolto 500 abbonamenti gratis e ho pagato applicando lo sconto per i lavoratori non residenti a Taormina. Sento discussioni sui ruoli che si hanno, di diritti di parcheggiare gratis, strisce blu e cose varie. Io sono un’altra cosa e lo posso dimostrare in ogni momento. Andiamo al merito: dal 2018 a oggi tra la Città Metropolitana, il Comune e le partecipate abbiamo avuto a che fare con oltre mille liberi professionisti. Parliamo di avvocati, Ingegneri, architetti, geologi, geometri. Oltre 500 imprese e oltre mille fornitori di beni e servizi fra consulenti e società. È un dato importante e i numeri non sempre sono uno scoop. Sono stati sputtanati nomi alla Sherlock Holmes come se si stesse scoprendo l’acqua calda. Il mio mestiere è anche evitare che il fango che mi si vuole buttare addosso mi tocchi, lo respingo. C’è chi ha deciso di sostenere il partito liberamente. La libertà non ha prezzo, la liberazione è di questa città. Avete visto dove sono finiti i miei soldi, io ne sono orgoglioso e lo rifarei”.

E ancora: “Nulla è stato lasciato al caso, qui ci sono mandanti ed esecutori. Ci sono certi nomi che esistono in pubblici archivi ma escono ora. Dal 2018 a oggi credo che abbiamo generato oltre 4mila assunzioni tra municipio e partecipate. Oggi abbiamo partecipate che danno servizi, opportunità di lavoro e hanno fatto uscire Messina dal guinzaglio dei rinnovi a patto di determinate condizioni. Prima era tutto normale. Ma in questo mare magnum complessivo si trova di tutto e di più. In tutte queste nostre assunzioni ci sarà di tutto e di più. Quando ho fatto le denunce sul Papardo non c’è stato una merda di articolo in prima pagina perché non si poteva toccare quell’ambiente. Io ho fatto denunce e le cose non le dimentico. La libertà mi porta anche davanti alle intimidazioni. Perché accusare Rossana Carrubba di essere di parte se ha voluto contribuire in queste occasioni pubbliche di raccolta per le raccolte fondi? Ma vi siete dimenticati che per anni il segretario comunale era pure segretario provinciale del PD? Ma che avete in testa? Ancora parlate di opportunità? Mai nessuno ha sollevato la questione. Come si può arrivare ad affermare e sostenere che è un metodo? Ora vi dirò il perché di questa particolare attenzione. Come si fa a parlare senza contestualizzare? Ovviamente bisogna insinuare che è un metodo. Uno dei provvedimenti che mi ha guardato è nato da un articolo di Repubblica. Ma ci sono tanti esempi, penso al 5×1000 a Sicilia Vera nato da un articolo di qui. Ma quando non si può girare più la frittata la cominciamo a cambiare? ‘Ma, forse, non è opportuno’, ah non lo è? Se ci si interroga sull’opportunità vorrei capire quando ci si iscrive a un partito perché se la legge dice chi può e non può farlo mi venite a dire che c’è l’opportunità? Se fate il riassunto degli articoli alla fine, per esclusione, arriviamo a quello che qualcuno ha fatto presupporre: non accettiamo tangenti. È la mia vita, la mia storia per cui ho pagato prezzi amari fino a poco tempo fa”.

“Perché si è dimesso il pg Vincenzo Barbaro con due anni d’anticipo e nessuno se l’è chiesto? Io me la sono posta la domanda e mi sono dato la risposta. Ma l’opportunità non è in base a come la tiri. La legge stabilisce chi si può iscrivere ai partiti, non possono farlo i giornali o i giornalisti. Inaccettabile che sia di Fiumedinisi un leader nazionale di partito. Io sconto la colpa di essere un ex leader, ma fondatore di partito. Io ricordo a tutti che non sono morto. Abbiate rispetto tutti, dal primo partito di opposizione all’ultimo. Queste teorie sono buone per i salotti. Le nostre decisioni non sono condizionabili. Nessuno ci tira dalla giacca. Vi siete dimenticati di che pasta sono, ho avuto problemi di salute ma non mi sono rincoglionito”.

“Oggi ci sono ex sindacalisti e altri che si divertono a fare post su Facebook svelando la loro vera natura di parassiti della società. E che dire di certi giornalisti che invece di promuovere la bandiera blu sono andati alla ricerca di fogne per sputtanare Messina. Questo è opportuno? Mai sostenere se si raggiungono risultati, vero? Si lavora sempre per ammazzare la città. Mi dispiace, nessuno ci condiziona. E che dire di qualche altro giornalista che fino a quando ha avuto incarichi in modo diretto o indiretto nelle partecipate stava zitto e poi appena non è stato più rinnovato il rapporto ha iniziato a inquinare l’ambiente con insinuazioni e allusioni per essere richiamato? Questo è opportuno? Tutto è opportuno e simpatico, vero? E qualche altro giornalista mal sopporta che qualcuna da commessa è diventata presidente di partecipata? È misoginia. Ma tutto è opportuno. Poi c’è la casta. Potrei continuare all’infinito, questa città la conosco meglio di tutti. Stamattina ho rivissuto la stessa sensazione di quando ho vissuto l’udienza ultima sul mio primo arresto. Arrestato il giorno prima rispetto a un’udienza fissata mesi prima. Nessuno si è interrogato su questa coincidenza. Non ho mai letto niente su questa storia. Oggi invece i giornalisti si sono eretti a paladini dell’opportunità. Dov’erano allora? Quando sono stato assolto mezza paginetta e quando sono stato arrestato c’erano paginoni, dalla prima pagina in poi. Ma di che stiamo parlando? E volete dare lezioni a me di opportunità ed etica? Coincidenze oggi si è cambiato argomento e si è parlato di collettori. Qua si parla di collettore di mance. Ma che coincidenza giusto stamattina. È ovvio che stiamo subendo un clima di intimidazione a varie finalità. La prima è colpire la nostra immagine di buoni amministratori. La seconda è quella di indebolirci e delegittimarci per acquisirci con un piatto di pasta. La terza è di impaurire coloro che hanno donato e magari non hanno più voglia di essere sputtanati con un subdolo travisamento dei fatti. La quarta è di farci apparire come soggetti poco raccomandabili agli occhi dei palazzi di giustizia”.

“Ci sono una regia e una strategia contro Sud chiama Nord”

“Quando giornalisti e giornali insinuano che possa aver commesso reati io denuncio. Come ho fatto con Salvatore Sorbello quando ha toccato la sfera della legalità. Quella denuncia l’ho ritirata alla fine dopo varie interlocuzioni e perché non sono vendicativo, non mi interessa rovinare una persona. Lui ha passato giornate intere a parlare di me e tentare di rovinare anche la mia famiglia. Quello di cui abbiamo parlato oggi non finisce qua. Non è una minaccia, ma De Luca sta solo dicendo che andrà avanti su questa storia e riguarderà tutti. La coincidenza di queste prime pagine e messe in onda con tutti i nomi non è nata a caso, c’è una regia e dietro una strategia. C’è un’operazione che deve essere sottoposta a valutazione. Vi è sfuggito il tema e rende più inquietante questo racconto”.

Infine un passaggio letto dalla relazione del sindaco, scritto dalla segretaria generale Carrubba, sugli statuti e sulla linea comune scelta dai segretari delle Città Metropolitane. Dopo i passaggi procedurali De Luca ha concluso: “Oggi è stato giusto rispondere a questa fanghiglia togliendosela e rispondendo al mittente. Ora vi siete sintonizzati appena Calderone aveva deciso di vendicarsi? Ve l’ha chiesto qualcuno? Una cosa è ben evidente: che strana coincidenza. Leggo con gli occhi di chi legge. Ma con questo tempismo mi chiedo se sarà una coincidenza o meno. Lo posso dire che ho il sospetto o è reato dopo tutto quello che avete insinuato? Perché quello che emerge da questo tempismo è essere funzionale a chi pensa che abbiamo paura e ci può intimidire”.

