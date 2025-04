Campagna antincendio dal 15 maggio. Un elicottero a Naso e due sensori fumogeni

Sarà attiva una sala unica regionale per le emergenze

Ieri in Prefettura di Messina si è tenuta una riunione per esaminare le iniziative e le misure operative da attuare, a livello provinciale, per contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia in vista dell’imminente stagione estiva.

Al tavolo di confronto hanno partecipato, oltre ad alcuni sindaci dei territori particolarmente colpiti dal fenomeno, anche i rappresentanti delle Forze di Polizia, i soggetti istituzionali, statali e regionali, coinvolti a vario titolo nell’attività antincendio della provincia e nella gestione delle principali reti viarie e di distribuzione dell’energia.

La riunione è stata convocata al fine di individuare, con largo anticipo, le competenze, i mezzi e le risorse umane da mettere in campo da parte di tutte le componenti operative presenti sul territorio, per una maggiore ed efficace attività di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia, nonché per la salvaguardia del patrimonio naturale ed ambientale e per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Un elicottero a Naso

Nell’occasione è stato reso noto al tavolo che, come già avvenuto lo scorso anno, la campagna antincendio nella Regione Siciliana verrà anticipata e che, presumibilmente, partirà dal prossimo 15 maggio per concludersi il 30 ottobre. È stato anche anticipato che è stata aggiudicata la gara da parte della stessa Regione per il noleggio di elicotteri leggeri, di cui uno in dotazione al territorio, che sarà dislocato nel comune di Naso. Inoltre, grazie ai fondi del Pon Sicurezza, verranno sperimentati due sensori fumogeni posti nelle zone con orografia più complessa. Infine, dal prossimo mese di maggio, sarà attiva una sala unica regionale per le emergenze, a garanzia di una maggiore sinergia delle forze in campo.

Gli enti locali

È stata ancora una volta sottolineata la centralità del ruolo degli Enti locali, sia con l’aggiornamento del “catasto incendi”, sia con l’emanazione di apposite “ordinanze” volte a vietare l’accensione di fuochi o di braci per eliminare i residui vegetali durante il periodo di massimo rischio, e ad obbligare i proprietari di fondi incolti ad attuare interventi di pulizia dei terreni, che con una successiva e adeguata opera di controllo sul rispetto delle ordinanze medesime, che dovranno prevedere al loro interno l’avvertimento che il mancato adempimento all’obbligo di pulizia comporterà l’applicazione di puntuali sanzioni, oltre che all’intervento sostitutivo “in danno” da parte del Comune.

Nelle strade

Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l’importanza della pulizia delle fasce di rispetto stradale per eliminare il materiale facilmente soggetto a combustione, oltre che da parte dei Comuni, anche da parte della Città Metropolitana, di Anas e del Cas, come pure la necessità di realizzare “viali parafuoco” a cura del Dipartimento per lo Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio di Messina.

120 volontari

È stata anche sottolineata la necessità del pattugliamento del territorio da parte dei volontari della Protezione Civile sui percorsi indicati dal Corpo Forestale, possibilmente anche in orario serale. A tal proposito verranno infatti formati 120 volontari, con il supporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e sono state altresì programmate due attività esercitative da effettuarsi nel prossimo mese di maggio, a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

In ultimo, si è ribadita l’importanza, condivisa da tutti i partecipanti, di un’azione sinergica tra le Forze dell’Ordine con appositi controlli sul territorio, così da elevare l’opera di prevenzione e deterrenza nei confronti dei possibili autori di atti incendiari.