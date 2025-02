Campionato d’Eccellenza di nuoto, Naccari: “Per chi si affaccia all’agonismo”

Iniziano le attività del settore Propaganda con quattro appuntamenti provinciali, il primo domenica alla Comunale "Graziella Campagna"

MESSINA – Il Comitato Provinciale della Fin ha organizzato quattro appuntamenti a Messina in provincia per la “Propaganda”. La piscina Comunale di Messina ne ospiterà due, il primo in programma domenica 23 febbraio. “Le attività di propaganda – spiega il fiduciario Fin Messina Sergio Naccari – vengono chiamate campionati di eccellenza. La federazione ha voluto fortemente questo settore che serve come tappa di passaggio ai più piccoli prima di affacciarsi all’agonismo”.

I quattro appuntamenti come detto saranno a Messina, alla piscina “Campagna”, il 23 febbraio. Il 16 marzo appuntamento a Sant’Agata di Militello nella struttura della Wellness Sport Club, il 6 aprile seconda volta alla “Graziella Campagna” e si chiudono le tappe provinciali a Messina nella piscina dell’UniMe. Al termine di questa fase i migliori, i finalisti, affronteranno una tappa regionale ancora da programmare.

L’obiettivo del settore Propaganda

Non sono gare vere e proprie perché solitamente ci partecipano bambini che non si allenano in settimana ma seguono corsi di nuoto e non è detto ci siano solo bambini ma anche nuotatori più grandi che vogliono provare l’ebbrezza di una gara. Nonostante le premiazioni del podio e una classifica stilata infatti l’agonismo è al minimo con anche i giudici che hanno un atteggiamento molto meno fiscale. Il programma gare prevede gare brevi 25 o 50 metri e la staffetta solo 6×50 stile libero mista.

I numeri, le categorie e le gare

“Ci saranno dai 200 ai 250 nuotatori impegnati – conclude Naccari – questi saranno abituati al contesto agonistico quindi alla gara, alla partenza in modo che se un domani vorranno intraprendere il percorso agonistico arriveranno preparati”. Nel settore propaganda la classificazione per categorie è diversa da quella dell’agonismo: Esordienti (2018-2019), Giovanissimi (2016-2017), Allievi (2014-2015), Ragazzi (2012-2013), Juniores (2010-2011), Seniores (2006-2009).