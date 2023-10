Intervento di precisione per liberarlo

MESSINA – Una squadra dei vigili del fuoco della caserma centrale di Messina è intervenuta per il salvataggio di un cane rimasto con la testa incastrata nel cancello di casa, in via Reggio Calabria.

L’intervento della squadra, che ha dovuto operare con precisione chirurgica, ha consentito di liberare l’animale affidandolo al proprietario, che emozionato ha assistito al delicato intervento.