Canne. Una Porsche finisce fuori strada, un morto e un ferito grave - Tempostretto

L'incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio, presso la variante della SS106, nel Comune di Roccella Jonica

CANNE- Ieri pomeriggio una persone è morta in seguito ad un incidente stradale, mentre una seconda è rimasta ferita gravemente. Il sinistro è avvenuto presso la variante della SS106 in località Canne nel Comune di Roccella Jonica. L’auto coinvolta dove erano a bordo le due persone era una una Porsche Coupe che per cause in corso di accertamento finiva fuoristrada in una scarpata e si incendiava. Una delle due persone veniva sbalzata dalla vettura, ferita in modo grave, ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e del successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera, mentre la seconda, coinvolta dalle fiamme riusciva ad abbandonare l’autovettura ma è deceduta a pochi metri dalla stessa.

Sul posto sono intervenuti squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, dei distaccamenti di Siderno e Monasterace che hanno spento il rogo propagatosi ed alla messa in sicurezza del sito e della vettura. La Variante della SS106 nel tratto interessato dal tragico sinistro è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.