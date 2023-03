Canottaggio, i risultati dei messinesi al "1° Meeting del Sud Italia" - Tempostretto

Medaglie per il Peloro Row, Cn Paradiso e Cn Messina

SABAUDIA – Nello scorso fine settimana i canottieri del Peloro Row, del Club Nautico Paradiso e del Club Nautico Messina sono stati impegnati a Sabaudia nel 1° meeting di società riservato al Sud Italia. Di seguito i risultati riportati dagli equipaggi peloritani.

Il Rowing Club Peloro era la più grande rappresentanza siciliana, 33 atleti in gara, e ha conquistato un bottino di 18 medaglie (7 ori 6 argenti 5 bronzi). Grande soddisfazione del coach e atleta Giovanni Ficarra: “Il gruppo ha dimostrato grande unità e collaborazione, rappresentando a pieno i valori della nostra società”.

A mettere al collo le medaglie del metallo più pregiato: Silvia Messina 2x, Ficarra/Navarra 2x, Condurso/Condurso 8+, Trischitta/Messina 2x, Balsamo F. 7.20, Condurso/Condurso/Fugazzotto/Panteca 4x, Trazzi/Claps 2x. Ad ottenere la piazza d’onore: Trischitta 1x, Messina A. 1x, Messina S. 7.20, Balsamo/Bernava/Bonomo/De Francesco 4x, Trazzi/De Marco/Claps/Falzea 4x, Falzea/De Marco 2x. Mentre sul gradino più basso del podio: Genovese/Donato 2x, Bernava/De Domenico 2x, Lizio/Bitto 2x, Cacace/Minutoli/Condurso 4x, Cacace/Minutoli/Ficarra 4x.

Il Club Nautico Paradiso, con appena 4 atleti, conquista 3 medaglie, un oro e due argenti, ed un buon piazzamento. Serena Lo Bue, nel duplice ruolo di allenatore/atleta, vince un oro e un argento in doppio e quattro di coppia. Argento per Angelo Soraci e Enrico Pagano nel due senza under 18. De Luca Sebastiano arriva a pochi secondi dal bronzo in 7.20 Acm.

Ultima società presente il Club Nautico Messina che raccoglie l’oro nel singolo 7.20 con Francesco Scaglione il bronzo nel doppio Master femminile con Valeria Pietroburgo e Tiziana Currò e con Christian Baia nel Singolo Under 18. Per Baia infine, nel doppio misto con Jacopo Mafferi (D’Aloja), arriva il quarto posto nel doppio Under 18.