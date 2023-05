Canottaggio. Società messinesi protagoniste al meeting nazionale Sud - Tempostretto

Si è gareggiato sul Lago di Poma nello scorso weekend. Medaglie per PeloroRow, Cn Paradiso, Thalatta e Club Nautico Messina

PARTINICO – Il bacino di Poma, in perfetto condizioni, ha consentito la disputa delle gare in programma del Meeting Nazionale del Sud. Nelle gare del sabato a brillare su tutti la PeloroRow con 8 primi posti, 4 argenti ed un bronzo. Segue nel medagliere il Cus Palermo con 5 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Al terzo posto troviamo la Canottieri Palermo con 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi.

Nella seconda giornata di gare la domenica invece il Telimar davanti a tutti nel medagliere complessivo e primo anche nella coppa Montù con 4 ori; bene Promonopoli nelle categorie giovanili con 4 ori; nelle categorie master domina invece il PeloroRow con 3 ori.

I primi ori della Peloro Row

La PeloroRow vince la gara del doppio open mix con Maria Condurso e Giovanni Ficarra (immagine in evidenza) che si sono imposti nettamente davanti al Cus Palermo, secondo, e al Roggero di Lauria, terzo. Ed è stato sempre il PeloroRow a vincere il quattro senza under 18 maschile, con Karol Ielo, Emanuel Nocita, Francesco Daniele Pacino, Giorgio Bernava, che hanno chiuso davanti alla SC Palermo, seconda, e al Roggero di Lauria, terza.

Il terzo oro del PeloroRow arriva dal doppio 1° anno maschile, con Andrea Sciavicco Fasano e Lucio Fugazzotto, al termine di una gara combattuta con la SC Telimar e il misto Cus Palermo/Telimar, rispettivamente secondi e terzi.

Altri risultati dalla prima giornata

Vince il Singolo Senior la Jonica con Antonio Limoli, davanti a Massimo Salemme del Club Nautico Paradiso, terzo Ferdinando Montesanto (Partenio). Per le categorie allievi e cadetti da segnalare il primo posto di PeloroRow nel 7,20 cadetti M (Lucà Alessandro), il primo posto di Pro Monopoli sempre nel 7.2 Cadetti M (Puca Gianmarco); il primo posto di PeloroRow nel singolo Cadetti F (Messina Azzurra); la vittoria in doppio cadetti del CUS Palermo (Messina F, Messina A.); il primo posto dell’Ortigia nel doppio Cadetti M (Leone, Pugliares); il primo posto nel 7.20 ACM della Sc Palermo (Martucci), sempre nel 7.20 ACM il primo posto del CUS Palermo (Palmisano); nel 7.20 ACF vince il ProMonopoli con Traetta; nel 7.20 Ab1M vince il CUS Palermo con Canino e Irno con Pappalardo;nel 7.20 AB2M vince l’Augusta con Spinali e Lauria con D’Avenia.

Nelle categorie Master vittoria di Pollaci Claudio (Telimar) nel singolo Master A; vince il singolo Master D Moscuzza (LNI Siracusa); vince il doppio MAster C il Telimar (Macaluso, Urban); primo posto nel 4 di coppia Master D della Thalatta misto CUS Catania (Saija, Zanghì, Longo, truglio); vince il 4 di coppia master mix il Paradiso misto PeloroRow (Falzea, Gozzi, Bonanno, Arrigo); nell’otto Master Df si impone la PeloroRow sul Telimar. Vittoria nel doppio esordienti del Paradiso misto Peloro (Bardetta, Gentiluomo). Infine per le Rappresenattive Regionale vittoria dei padroni di casa con Scaglione (Messina CN), De Lorenzo (Telimar), Messina (Cus Palermo), Lucà (PeloroRow).

Soddisfazione in casa Thalatta

In tutto la Canottieri Thalatta porta a casa 3 medaglie d’oro e 5 d’argento. Nella giornata di sabato subito oro e gradino più alto del podio per il 4 di coppia master formato da Francesco Longo, Augusto Saija, Fabio Zanghí, e Davide Truglio del Cus Catania Argento nel doppio senior femminile per Flavia Calabrò in equipaggio misto con Alessia Moschitta, atleta messinese che milita nelle fine della Canottieri Telimar

Tra i senior invece argento nel quattro di coppia per Alberto Nicita, Francesco Vita, Manuel Arena e Pietro Mauro. Domenica ancora più positiva per gli atleti guidati dall’allenatore Davide Giardina. Gradino più alto del podio e medaglia d’oro per il 4 di coppia misto formato da Alberto Nicita, Francesco Vita, Flavia Calabrò e Alessia Moschitta della Canottieri Telimar (immagine che segue).

Oro anche per i ragazzi del due senza under 18 Christian Benedetto e Rocco Minissale, che agguantano la prima posizione nel rush finale superando l’equipaggio del C.n. Paradiso misto Ortigia. Secondo posto invece per Manuel Arena e Pietro Mauro nel doppio senior maschile, Argento anche nel doppio misto per Augusto Saija e Fortunata Grasso, e nel singolo femminile per Laura Barbieri Falbo. “Siamo molto soddisfatti di questi risultati – dice l’allenatore Davide Giardina – i ragazzi si impegnano e si allenano molto, e questo è il giusto riconoscimento per le loro fatiche, a dimostrazione che il duro lavoro paga sempre”.

I risultati della seconda giornata

Gare giovanili vittoria per: 7.20 CDF, Promonopoli (Mavilio); Singolo Cadetti M, ProMonopoli (Puca); Doppio Cadetti F, PeloroRow (Messina, Trischitta); Quattro di coppia CDM, Ortigia misto Messina CN (Scaglione, Leone, Montoneri, Pugliares); 7.20 AC F, Lauria (Tosi); 7.20 AC F, PeloroRow (Messina); Singolo ACM, CUS Palermo (Palmisano); Doppio AC M, Promonopoli (Demichele, Pinto); 7.20 AB1M, Irno (Pappalardo); 7.20 AB2M, Augusta (Spinali); Doppio AB1 M, Telimar (Bellavia, La Rosa); Doppio AB2M, Lauria (D’Avenia, Ciriminna); 7.20 AB1 F, Promonopoli (Elefante); 7.20 AB2F, Promonopoli (Gimmi);

Categoria Master, vittoria per: Doppio Master 43-54 mix, PeloroRow (Bitto, Lizio); Singolo Master B F, Telimar (Dragotto E.); Doppio Master M, PeloroRow (Areana, De Marco); Doppio MAster M, CUS Catania misto LNI Siracusa (Moscuzza, Truglio); Quattro di coppia Master CF, PeloroRow (Falzea, Claps, Vidal, Cardillo);

Categoria Montù, vittoria per: Quattro di Coppia Open mix, Thalatta misto Telimar (Calabrò, Vita, Moschitta, Nicita); Singolo Over 17 F, LNI Brindisi (Romanelli); Quattro senza Over 17 M, Paradiso misto Telimar (Luna, Giunta, Lo Bue, Salemme); Due Senza Over 17 F, CUS Palermo (Nolfo, Dell’Oglio); Doppio Over 17 M, Ortigia (Conti, Barreca); Quattro di coppia Over 17 F, CUS Palermo (Schimmenti,MIdulla, Mirra, Drago); Otto Open M, Palermo SC, misto Lauria CCR e Jonica CC (Zerilli M., Vasile, Agliastro, Amato, D’amico, Butera, Francaviglia, Limoli, tim. Zerilli L.); Singolo Under 18 1^ anno, Telimar (Fundarò); Singolo Under 18 2^ e 3^ M, Telimar (Schillaci); Due Senza Under 18 2^ e 3^, Thalatta SC (Benedetto, Minissale R.); Doppio UNder 18 1^ F, LNI Brindisi (Catalano, Massafra); Quattro di Coppia Under 18 M, Lauria CCR (Faso, Mancuso, Gallo, Caiolo).

Vince la GIG a quattro PR3II MIx il Telimar con Luca Mammanna, Esposito Kevin, Alessandro Aiello, Valiera Galioto, Timoniere Yunieldis Sourt Martinez. Completa il programma la rappresentativa regionale con la vittoria della Sicilia con Aurora Messina (PeloroRw), Vittoria Lombardo (Marsala), Carla Molfettini (Telimar), Mariantonietta Trischitta (PeloroRow). Si classsifica seconda la Puglia con Andrea Syria Traetta (Promonopoli), Alessandra Mavillo (Promonopoli), Emma Rucci (Promonopoli), Sara Greco (LNI Brindisi).