Caos Etna, la chiusura dell’aeroporto di Catania è stata prolungata di nuovo

La Sac ha disposto l'estensione della chiusura del settore C1 fino alle 8 del 14 agosto. Precedentemente era fino alle 2. Ma in serata ci saranno altri aggiornamenti

CATANIA – Nulla da fare: l’aeroporto di Catania non riaprirà alle 2 di notte del 14 agosto. La Sac, società che gestisce lo scalo, ha disposto l’estensione della chiusura del settore C1 di Fontanarossa almeno fino alle 8 dello stesso giorno. Una proroga di altre 6 ore, quindi, che bloccherà gli arrivi e con essi, conseguentemente, le partenze.

La Sac ha invitato “i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aree” e promesso ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Non è escluso un altro prolungamento della chiusura, vista la situazione legata all’attività eruttiva dell’Etna.