 Caos Etna, la chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prolungata di nuovo

Caos Etna, la chiusura dell’aeroporto di Catania è stata prolungata di nuovo

Redazione

Caos Etna, la chiusura dell’aeroporto di Catania è stata prolungata di nuovo

giovedì 13 Agosto 2026 - 15:31

La Sac ha disposto l'estensione della chiusura del settore C1 fino alle 8 del 14 agosto. Precedentemente era fino alle 2. Ma in serata ci saranno altri aggiornamenti

CATANIA – Nulla da fare: l’aeroporto di Catania non riaprirà alle 2 di notte del 14 agosto. La Sac, società che gestisce lo scalo, ha disposto l’estensione della chiusura del settore C1 di Fontanarossa almeno fino alle 8 dello stesso giorno. Una proroga di altre 6 ore, quindi, che bloccherà gli arrivi e con essi, conseguentemente, le partenze.

La Sac ha invitato “i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aree” e promesso ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Non è escluso un altro prolungamento della chiusura, vista la situazione legata all’attività eruttiva dell’Etna.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Amianto, Messina è l’unico capoluogo in Sicilia con il Piano comunale aggiornato
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED