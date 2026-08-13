 Ferragosto, Messina Servizi: "La raccolta porta a porta sarà effettuata regolarmente"

Ferragosto, Messina Servizi: “La raccolta porta a porta sarà effettuata regolarmente”

Redazione

Ferragosto, Messina Servizi: “La raccolta porta a porta sarà effettuata regolarmente”

giovedì 13 Agosto 2026 - 16:30

Nella stessa giornata resteranno invece chiusi i centri comunali di raccolta e le isole ecologiche

Messinaservizi Bene Comune ha informato la cittadinanza che, in occasione della festività di Ferragosto, sabato 15 agosto, il servizio di raccolta porta a porta sarà regolarmente effettuato. Nella notte tra venerdì e sabato, quindi, i rifiuti andranno esposti regolarmente secondo il calendario delle rispettive aree. Chiuderanno, invece, i centri comunali di raccolta e le isole ecologiche. L’invito è, qualora si necessitasse delle strutture in questione, di programmare i conferimenti per tempo.

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