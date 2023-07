Caos svincolo di Giostra, "inaccettabile che il Cas non abbia trovato una soluzione" - Tempostretto

Il deputato regionale Calogero Leanza ha presentato un'interrogazione al presidente Schifani: "I messinesi non sono cittadini di serie B"

MESSINA – “Con l’aumento di traffico automobilistico legato alla stagione estiva, è inaccettabile che il Cas non abbia ancora trovato una soluzione per lo svincolo autostradale Giostra di Messina dove, anche a causa delle limitazioni sulla tangenziale direzione Palermo, si registrano ogni giorno code chilometriche con disagi per la popolazione e rischi legati alla mancata possibilità di garantire il passaggio ai mezzi di soccorso”. Lo dice il parlamentare regionale del Pd Calogero Leanza che ha presentato una interrogazione rivolta al presidente della Regione Renato Schifani ed all’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò.

Ai due, Leanza chiede di sapere “quali iniziative sono state attivate presso il Consorzio Autostrade Siciliane affinché si garantisca una circolazione regionale e sicura nell’area dello svincolo messinese di Giostra”. “I messinesi non sono cittadini di serie B. La situazione è intollerabile – conclude il deputato regionale del Pd – non solo durante i fine settimana, ma anche nei giorni feriali. Si trovi una soluzione nel più breve tempo possibile”.

