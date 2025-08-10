 "Caos viabilità alla festa di San Nicola a Ganzirri, nessuno fa rispettare l'ordinanza"

Marco Olivieri

domenica 10 Agosto 2025 - 17:23

Il presidente della VI Municipalità Pagano invita polizia municipale e istituzioni a vigilare sui comportamenti degli operatori commerciali

MESSINA – San Nicola sta per essere portato in processione ma “sul piano della viabilità non ci siamo. C’è il caos”. Così il presidente della VI Municipalità, Francesco Pagano, invita istituzioni e polizia municipale a una maggiore vigilanza.

Spiega Pagano: “Non viene rispettata l’ordinanza del Comune di Messina che riguarda via Lago Grande e via Consolare Pompea. Ordinanza del 31 luglio relativa al posizionamento degli operatori commerciali nel villaggio. Il provvedimento è in vigore dall’8 fino a stasera, quando la festa si concluderà. Si registrano divieti di sosta non rispettati e persino bancarelle collocate lì dove non dovrebbero stare. Ieri ho chiesto al comandante Giovanni Giardina un intervento della polizia municipale. Ma ancora, mentre si aspetta l’inizio della processione, alle 19, non ci sono stati interventi”.

