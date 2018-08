Autolavaggio scarica reflui in un canale. Denunciato il titolare

Un autolavaggio di un distributore di carburanti, a Capo d'Orlando, non aveva l'autorizzazione per lo scarico dei reflui industriali. Finivano in un canale limitrofo e nel terreno circostante. I poliziotti del locale commissariato hanno sequestrato l'area e segnalato alla Procura di Patti il titolare per aver violato le norme in materia ambientale.

La Polizia, insieme all'Arpa di Messina, ha fatto anche altri controlli presso attività commerciali, elevando diverse contestazioni amministrative.