Capodanno. A Barcellona Pozzo di Gotto brindisi con Fiordaliso

Barcellona Pozzo di Gotto festeggerà il capodanno insieme alla cantautrice Fiordaliso e il suo iconico “Non voglio mica la luna”

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Appuntamento in piazza con la cantautrice Fiordaliso, nella città del Longano. Barcellona Pozzo di Gotto festeggerà il capodanno sulle note di “Non voglio mica la luna” e dei più famosi brani della cantante italiana.

L’appuntamento è fissato per le 23.30 in Piazza Duomo. La serata sarà animata anche dal dj set di Scily-Depa-Chiarenza e dall’animazione di Nino Lo Duca e David Amalfa. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco, Pinuccio Calabrò e dall’assessore agli eventi Angelita Pino, in risposta alle richieste degli imprenditori locali per valorizzare il territorio.