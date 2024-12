Capodanno. Gli eventi a Milazzo per la notte di San Silvestro

Appuntamento in piazza, a Milazzo, per salutare l’anno nuovo durante la notte di Capodanno. Ecco il programma di San Silvestro

MILAZZO – Piazza Repubblica, a Milazzo, ospiterà il capodanno mamertino. La sera di San Silvestro si saluta l’anno nuovo a suon di musica, con diversi DJ del territorio e Giovanni Remigare in veste di presentatore. L’appuntamento col capodanno milazzese è fissato dopo la mezzanotte.

Attesi i DJ Marco Sergente, Steno P., OV, Ivan La Rosa e Vincenzo Carcione. «Milazzo vuole festeggiare la magia di San Silvestro con una grande serata dedicata ai nostri cittadini –ha commentato il sindaco Pippo Midili– per ballare, riunirci come comunità, divertirci in sicurezza e vivere insieme un Capodanno bellissimo».