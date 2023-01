Cappotti per i senzatetto appesi nel cuore di Reggio. L'iniziativa solidale di Nfp FOTO e VIDEO - Tempostretto

Da piazza Duomo a piazza San Giorgio, da piazza Sant’Agostino a piazza Garibaldi indumenti "antigelo". E l'appello a moltiplicare questa forma d'aiuto

REGGIO CALABRIA – All’insegna dello slogan “Nessuno resti indietro” Nfp – ossia il Nuovo fronte politico, formazione di Destra sociale sicuramente non nuova a iniziative di questo genere – ha messo in campo a Reggio Calabria un’importante azione per provare quantomeno ad arginare il gelo di questi giorni in relazione ai tanti senzatetto che, ahinoi – per scelta di vita o, assai più di frequente, per necessità – vivono in strada.

Così, in città (da piazza Duomo a piazza San Giorgio, da piazza Sant’Agostino a piazza Garibaldi) sono apparse piccole e medie cataste d’indumenti per meglio coprirsi dal freddo, appese dove possibile come a “piovere dal cielo”. Indumenti destinati appunto ai clochard, o comunque a quanti a causa di gravi difficoltà economiche, anche di natura temporanea, non fossero in grado d’acquistarne o procurarsene per fatti propri.

Sopra – per rendere riconoscibile l’utilizzo ed evitare che possano essere scambiati per gli indumenti lerci che purtroppo siamo abituati a vedere in tanti angoli di tanti centri calabresi e magari essere gettati via –, una scritta essenziale: Hai bisogno di un cappotto? Prendilo! Vuoi aiutarci? Lasciane uno!

«L’abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni ha reso necessario riproporre l’iniziativa che già 2 anni fa rese meno duro l’inverno a tante persone bisognose. Abbiamo già consegnato a diversi senzatetto abiti e coperte, ma – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – pensiamo che appenderli in punti strategici della città possa consentire anche a chi non vive per strada, ma non se la passa tanto bene in questo periodo di poter avere un cappotto senza doverlo acquistare

Di qui l’appello a moltiplicare quest’azione solidale, perché «il bene genera bene».

