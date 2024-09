“Cara Atm, l’abbonamento per i parcheggi sarà prorogato?”

Mentre si rinnova MoveMe, una cittadina solleva il problema; "Abbiamo pagato 100 euro ma i parcheggi d'interscambio sono rimasti gratuiti"

MESSINA – Da una cittadina riceviamo e pubblichiamo, in linea con altre richieste dei lettori. In tanti hanno posto questo quesito: “Sarebbe bello se Atm desse una risposta a coloro che hanno pagato l’abbonamento ai parcheggi d’interscambio (100 euro buttati). Verranno prorogati fino a quando i parcheggi non saranno realmente a pagamento per un anno?”.

“Quel pagamento per i parcheggi d’interscambio”

Atm, a braccetto con il Comune di Messina, sta tanto pubblicizzando in questi giorni il ritorno di MoveMe. La nuova iniziativa a favore della mobilità sostenibile. Per cui dalla prossima settimana sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale ai mezzi pubblici al costo di 50 euro per un anno. Una persona a me vicina, da cui ho avuto incarico di inviare questa segnalazione, ha sottoscritto l’abbonamento ad agosto 2023, al prezzo di 20 euro, aggiungendone 100 per poter sostare nei parcheggi di interscambio. Peccato che i parcheggi di interscambio siano rimasti gratuiti e che in tutto questo anno l’abbonamento le sia servito solo per sostare un paio di volte nel parcheggio dell’Annunziata (dove tra l’altro, per errore, le sono state fatte anche delle multe, per le quali ha inviato contestazione e ottenuto l’annullamento).

Questo pomeriggio (l’11 settembre, n.d.r.), la signora si è recata presso il front office di Atm, in via La Farina, a chiedere numi in merito allo stato di questo abbonamento. Le è stato detto che è scaduto. A precisa domanda: “Quindi ho speso soldi inutilmente?” La risposta della persona addetta alle comunicazioni con il pubblico (che palesemente non aveva idea del perché l’abbonamento non fosse stato sfruttato) è stata un’alzata di spalle. Naturalmente, quanto qui raccontato può essere dimostrato.

Siamo in attesa di risposta dal presidente Campagna.

