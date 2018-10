Brolo, lite col cugino e martellate al barbiere, in carcere 52enne

Va in carcere con la pesante accusa di tentato omicidio Carmelo Tranchida, il 52enne di Brolo che martedì scorso è stato protagonista di un autentico far west nel centro della costa saracena.

L'uomo, al culmine di una lite col cugino per dissidi familiari, all'interno del negozio di un barbiere, si è scagliato prima contro il parente poi col titolare intervenuto per dividerli. Il barbiere è stato colpito alla nuca con un martello da muratore, ed è stato necessario ricoverarlo in ospedale per merdicare le ferite.

Tranchida ha provato a fuggire ma è stato raggiunto dai Carabinieri e fermato.

Adesso il giudice ha convalidato il suo arresto e ne ha disposto il carcere. E' stato rinchiuso a Barcellona.