Estorce anziano cercando di truffarlo, arrestato 59enne messinese

Aveva cercato di truffare un anziano fingendosi un efficente consulente. L'affare che gli aveva proposto era quello di sbloccare una concessione edilizia a Lipari, e recuperare un credito vantato dal comune dell'isola di 6500 euro. L'anziano, residente nella zona sud di Messina, c'era quasi cascato e si era fatto convincere dal cinquantanovenne, originario di Giardini Naxos, a consegnargli 200 euro a titolo di rimborso delle spese affrontate per portare avanti la pratica.

Somma che voleva subito. Quindi ha costretto il pensionato ad andare in banca e prelevare allo sportello automatico la somma. Recalcitrante, l'anziano si è visto minacciare in malo modo. Davanti al bancomat, spaventato, il pensionato ha sbagliato diverse volte a digitare il pin, finendo per bloccare tutto. E' a quel punto che il cinquantanovenne è andato in escandescenze, convincendo la vittima che era meglio rivolgersi alle forze dell'Ordine.

L'arrivo dei carabinieri della Compagnia Messina Sud ha messo fine all'episodio, e l'uomo è stato arrestato con l'accusa di estorsione aggravata.