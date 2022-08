Carabinieri, Galati Mamertino saluta il maresciallo Mommo - Tempostretto

Il maresciallo lascia la guida della stazione dell'Arma dopo 15 anni. Il ringraziamento dei galatesi

GALATI MAMERTINO – Dopo 15 anni la stazione dei carabinieri avrà un nuovo comandante. Lascia l’incarico infatti il luogotenente Davide Mommo, che guida l’avamposto dell’Arma dal 2007.

Galati Mamertino ha voluto salutare il Maresciallo Maggiore con una cerimonia al Comune, alla presenza delle autorità a cominciare dal sindaco Vincenzo Amadore. E non sono mancati i momenti di commozione.

Mommo è arrivato a Galati in un momento delicato per la stazione dell’Arma, nell’occhio del ciclone per una pesante vicenda dai risvolti giudiziari. In questi anni ha guidato il percorso di recupero del rapporto tra i cittadini e la stazione dei Carabinieri.