Panarea, serve surgelati spacciandoli per freschi: ristoratore denunciato

E' stato denunciato per tentata frode il titolare di un noto locale di ristorazione di Panarea, dove i carabinieri hanno trovato alimenti surgelati, mentre nel menù i piatti venivano indicati come freschi, e fatti pagare come tali.

I militari della stazione locale, sotto il comando della Compagnia di Milazzo, hanno controllato anche altri ristoranti ed esercizi commerciali dell'isola delle Eolie, sanzionandone tre perché la provenienza degli alimenti non era rintracciabile