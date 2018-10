Spaccio di marijuana e furto di luce. Arresti a Messina e Brolo

Movimenti sospetti da giorni, davanti alla sua casa al rione Taormina. I carabinieri della Stazione di Gazzi si sono appostati e poi hanno fatto irruzione. In casa di una pregiudicata 64enne, hanno trovato e sequestrato un involucro con 72 grammi di marijuana e altri 23 grammi già suddivisi in dosi, un bilancino di previsione e 85 euro ritenuti provento di spaccio. La donna è stata arrestata e oggi sarà giudicata con rito direttissimo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Patti, insieme ai militari della Stazione di Brolo, invece, hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di conviventi, 30 e 24 anni, per “furto aggravato e continuato in concorso”. Avevano realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica. I due sono stati posti ai domiciliari.